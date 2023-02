Les dangers d’une réforme précipitée de la sûreté nucléaire

Il y a sûrement une bonne raison pour que le Conseil de politique nucléaire du 3 février ait décidé de lancer une réforme à marche forcée des organes d’expertise et de recherche de sûreté nucléaire. Dans un communiqué du 8 février, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, explique que «face aux crises climatiques et énergétiques» et dans le cadre d’un passage en revue «de tous les enjeux de l’amont et de l’aval du nucléaire», dont la relance est «une condition de notre souveraineté énergétique», il a été décidé que «les compétences techniques de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) seront réunies avec celles de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN)», tout en «prenant en compte les synergies avec le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) et le Délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la Défense (DSND)».

Il y aurait urgence. La ministre a demandé au président de l’ASN, Bernard Doroszczuk, au directeur général de l’IRSN, Jean-Christophe Niel, et à l’administrateur général du CEA, François Jacq, de lui proposer, «d’ici à fin février, les premières mesures et une méthode de travail permettant de mettre en œuvre ces orientations, avant une feuille de route plus détaillée en vue de la loi de finances 2024» tout en «préservant les conditions de travail et de rémunération des personnels de l’IRSN» et en «maintenant des moyens correspondant à l’exercice de ses missions».

Une organisation duale qui a fait ses preuves

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]