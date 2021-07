[Les coulisses du cinéma] Les Français pourront-ils un jour reconquérir l’industrie de la caméra?

15 jours gratuits et sans engagement

Pendant les années 2010, le vent du numérique a balayé les fabricants positionnés sur l’argentique dans le segment des caméras de cinéma. Le seul champion français mondialement connu, Aaton, n’avait pas pu suivre la nouvelle course vers le numérique. Aujourd’hui, le marché est concentré entre les mains de trois acteurs: l’Américain Red, le Japonais Sony et surtout l’Allemand Arri. Après une décennie d'essor du numérique et une pandémie mondiale, la cartographie de cette industrie dominée par ce trio commence enfin à bouger. Peut-elle laisser entrevoir le retour d’acteurs tricolores?