[Les coulisses du cinéma] Comment les fabricants de matériel de cinéma jonglent entre reprise et pénuries

Au festival de Cannes, ce sont les acteurs et réalisateurs qui montent les marches et crèvent l’écran. Mais sans les métiers de l’ombre fournissant le matériel de tournage, pas de magie possible. Or, celle-ci à un coût. Produit en petite série, le matériel de cinéma est si cher qu’il ne permet pas aux cinéastes d’en faire l’acquisition. Selon un rapport du CNC publié cette année, un film français coûtait en moyenne 4,7 millions d’euros (sur les 181 agréés en 2020) dont un euro sur dix alloué au matériel technique. La valeur du matériel loué avoisine le prix d’un appartement parisien, se situant entre 500 000 euros et un million d'euros.