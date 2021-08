Les coulisses de la conception du maxi-trimaran Banque Populaire XI

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Pascal Guittet - L'Usine Nouvelle Construit en grande partie à Lorient (Morbihan), e nouveau trimaran de Banque Populaire a nécessité deux ans de travail.

Sur la base sous-marine de Lorient (Morbihan), indestructible souvenir de l’occupation allemande, les navires de course au large ont remplacé les navires de guerre. À quai, le maxi-trimaran Banque Populaire XI qui, en ce jour de mai, ne peut pas sortir en mer en raison des conditions météorologiques, se distingue par sa taille hors du commun.

Avec son mât de 38 mètres de hauteur et une surface de voile au portant de 760 m2, il fait partie des rares trimarans de la classe Ultim 32/23. « C’est de la haute technologie pour les mers », prévient Armel Le Cleac’h, qui fera équipe avec Kevin Escoffier pour rejoindre Fort-de-France (Martinique) lors de la Transat Jacques Vabre qui prend le départ du Havre le 7 novembre. « Ensuite, je participerai à la mythique Route du Rhum, qui s’était mal terminée pour moi il y a trois ans suite à un choc avec un ofni [objet flottant non identifié, ndlr], rappelle Armel Le Cléac’h. En 2023, une nouvelle course autour du monde en solitaire réservée aux Ultim verra le jour. » Avec en point de mire le record de François Gabart en 42 jours…

Son trimaran, qui a nécessité un investissement de 12 millions d’euros, a été mis à l’eau le 27 avril. Imaginé par le bureau d’études du Team Banque Populaire (19 personnes à temps plein) et les architectes du cabinet VPLP, il a été réalisé en deux ans par 150 entreprises et artisans.

