Les consommateurs valident le Planet-Score

Selon une étude BVA commandée par le collectif En Vérité qui regroupe plus de 60 marques alimentaires dont Yoplait, Candia, Entremont, un score environnemental sur les produits alimentaires serait « essentiel » pour 86% des Français. L’institut de sondage a proposé différents produits, d'abord sans étiquetage environnemental, puis avec un Planet-Score afin d’en mesurer la pertinence. Élaboré par l'Institut de l’agriculture et de l’alimentation biologiques (Itab), une association d'utilité publique soutenue par le ministère de l'Agriculture, cet indicateur, sur le principe du Nutri-Score, attribue une note entre A et E au produit. Sont calculés l'impact sur la biodiversité ainsi que le climat et l'utilisation de pesticides auxquels s’ajoutent les conditions d’élevage. L’emballage n’est pas pris en compte.

Engagements concrets

Interrogés sur les « engagements concrets attendus » des marques sur les problématiques environnementales, les consommateurs ont répondu à 42% la non-utilisation des pesticides, à 42% également un mode d'élevage respectueux, à 32% la préservation du climat, 30% la préservation de la biodiversité et 27% la préservation des ressources, selon l'étude de BVA. Testé depuis 2021 par 87 entreprises de l'alimentaire, le Planet-Score est « concluant » pour Régis Olagne de BVA : « simple à utiliser, permettant de comprendre et facilitant le choix » dans la mesure où les consommateurs réorientent leurs choix lorsque cet indicateur est présent. La loi Climat et résilience d'août 2021 prévoit un étiquetage environnemental obligatoire sur certains types de produits, à l'issue d'une phase d'expérimentation de cinq ans au maximum. Porté par Yuka, l’Éco-Score intègre, pour sa part, des données relatives aux emballages.