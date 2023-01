Les consommateurs en attente d’informations pour le recyclage des capsules de café

La consommation de café est bien ancrée dans les habitudes des Français : le taux de pénétration est de 84%, et 24% de ces consommateurs ont recours à des capsules en aluminium, selon une étude de l'Ifop pour l’Alliance pour le recyclage des capsules en aluminium (Arca). Mais des questions se posent sur la recyclabilité du produit, son tri, et les solutions de collecte existantes. Ainsi, 76% des personnes interrogées déclarent les recycler – via les bacs de tri (55%), la collecte en supermarchés (17%), les points relais (14%) et les déchetteries (11%) –, et parmi les 24% restants, 46% l’expliquent par un manque d’information. Et 77% des consommateurs souhaitent en savoir davantage sur les conditions de recyclage. C’est pourquoi l’Arca a lancé une première campagne d’information.

