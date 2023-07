«Les connaissances sont insuffisantes pour dire dans quelles conditions exploiter les fonds marins», observe l'écologue Sarah Samadi

L'Usine Nouvelle - Des négociations cruciales autour de l'exploitation des métaux des fonds marins ont lieu du 10 au 28 juillet à l'Agence internationale des fonds marins, en Jamaïque. Que sait-on de la biodiversité et des ressources des grands fonds marins aujourd’hui ?

Sarah Samadi - L’océan profond, où il n’y a pas de lumière et donc pas de photosynthèse, est la partie la plus méconnue de la planète Terre. Il y a beaucoup d’organismes qu’on ne connaît pas, qu’il faut collecter et décrire. C’est notre travail au MNHN, qui consiste à organiser des expéditions pour explorer ces milieux, en ramassant des échantillons d’organismes pour les étudier et comprendre leur évolution. De la même manière, les ressources minérales sont mal connues. On en parle depuis les années 1970, et l’Ifremer a organisé diverses expéditions, mais l’intérêt industriel va et vient selon la donne géopolitique. Parfois l’accent est mis sur l’aspect ressources, parfois sur l’environnement, comme le fait Emmanuel Macron depuis un an.

[...]