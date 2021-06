Les Clippers qualifiés, Philadelphie arrache un match 7

Sur le parquet des Hawks, Philadelphie a remporté cette nuit le sixième match de la série face à Atlanta (104-99) en demi-finales de Conférence Est. Les deux équipes se retrouveront pour un match 7 décisif qui désignera le vainqueur de cette série. Auteur de 34 points et de 12 passes décisives, Trae Young a encore été héroïque mais sa performance n’a pas suffi à faire tomber Philadelphie. Côté Sixers, Tobias Harris (24 points) a signé quatre lancers francs décisifs en fin de rencontre et termine meilleur marqueur de son équipe en compagnie de Seth Curry (24 points, 6/9 à trois points). À l’Ouest, les Los Angeles Clippers défieront les Phoenix Suns en finales de Conférence. Grâce notamment aux 39 points de Terrence Mann, les Angelinos ont dominé (131-119) le Jazz d'Utah. Privés de Kawhi Leonard, les Clippers ont pu compter sur Paul George (28 points, 9 rebonds, 7 passes) et Reggie Jackson (27 points, 10 passes). En face, Donovan Mitchell a signé une nouvelle grosse performance avec 39 points au compteur. De son côté, Rudy Gobert termine la rencontre avec 12 points et 10 rebonds captés. Prochaine étape pour le pivot du Jazz, les JO de Tokyo avec l’Equipe de France.