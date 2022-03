Les cinq propositions de l’industrie du cloud aux candidats à la présidentielle

EuroCloud France, l’association des industriels du cloud en France, s'invite dans le débat d'avant élection présidentielle. Elle fait cinq recommandations, déclinées en douze mesures, aux candidats visant trois objectifs : rééquilibrer le poids des acteurs du numérique français et européen face aux acteurs extra européens en misant sur les atouts européens d’ouverture, de transparence, de protection des données, de sécurité et de concurrence non faussée, renforcer le tissu de PME du secteur par des mesures concrètes et ciblées, et favoriser la transparence sur la dépendance des approvisionnements technologiques.

[...]