Augmentation de cadences en vue chez Airbus et Dassault Aviation, explosion du nombre des commandes (+68%) à plus de 50 milliards d’euros, recrutements en masse... La filière aéronautique tricolore semble avoir définitivement tourné la page du Covid en 2021. Toutefois, les conséquences de la guerre en Ukraine et les mesures de confinement sévères prises en Chine peuvent mettre en difficulté les chaînes d’approvisionnement du secteur aéronautique. « 2022 et 2023 vont être encore des années de turbulences », n'a pas caché Guillaume Faury, le président du Gifas (Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales) à l’occasion de la présentation du bilan de la filière le 28 avril. Une prudence justifiée. L’Usine Nouvelle détaille les cinq phénomènes susceptibles de menacer l’embellie amorcée en 2021.

1. Le Covid en Chine

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]