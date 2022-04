Les chantiers industriels à saisir d’urgence par l'Elysée

Le 24 avril, la France aura à sa tête un nouveau Président ou une nouvelle Présidente. Bien sûr, il y a la guerre aux portes de l’Union européenne et son urgence sera de gérer cette situation sur le plan diplomatique. Mais sur le volet économique, la crise ne conduit qu’à renforcer l’enjeu de souveraineté industrielle. Les chantiers que nous avons identifiés pour y parvenir ne concernent pas les cent premiers jours, car ce temps-là n’est pas celui de l’industrie. Ce sont des chantiers de fond, qui prendront du temps. Différentes options politiques peuvent les résoudre et ils appellent à une pluralité d’actions. Nous avons volontairement limité à trois ces grandes missions : orienter les compétences, accompagner la transition écologique, permettre le renouvellement de l’offre industrielle française. Au fil d’une plongée dans six régions de France, en partageant les préoccupations d’acteurs de l’industrie dans des métropoles, villes moyennes et zones rurales, se dessinent les défis.

Former et informer sur les métiers techniques

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]