La construction hors-site, ou comment les chantiers se transforment en Lego

Des cabines qui volent dans les airs, déjà équipées de cuisines, de salles de bains, de plomberie et de câbles, tel est le curieux spectacle auquel ont assisté les habitants de Croydon, au Royaume-Uni. Livrées au printemps 2020, deux tours de 546 appartements ont été bâties deux fois plus vite qu’habituellement grâce à la construction hors site. Un moyen d’externaliser une partie des chantiers qui séduit de plus en plus.