Les centres de recyclage confrontés à une multiplication des départs de feux liés aux batteries

«Trouver une batterie lithium-ion, c’est chercher une aiguille dans une botte de foin», illustre Claire Boursinhac, secrétaire générale du groupe Paprec, spécialisé dans le recyclage. En 2021, plus de 150 incendies ont été recensés dans la profession, sans compter les départs de feu – un à deux par jour. D’après le bureau d’analyse des risques et pollutions industriels, le nombre d’incendies dans le secteur s’est accru de 150 % entre 2014 et 2019.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]