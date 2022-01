Les carrières françaises s'inquiètent pour leurs ressources

Les buttes de sable blond dévalent vers un petit lac aux eaux turquoise. Malgré le crachin breton et les deux pelleteuses affairées à détacher des blocs de roche, la carrière de kaolin de Ploemeur (Morbihan) a un faux air de plage paradisiaque. Le lieu est surtout un trésor pour Imerys, son exploitant, qui extrait chaque année près de 60 000 tonnes de ce minéral blanc, exporté à 90 % vers le Sud de l’Europe et jusqu’en Amérique latine. « Ce gisement est d’une qualité exceptionnelle », confirme ­Sandrine ­Péraud-Dégez, la directrice de l’activité minéraux de performance pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique chez Imerys.