Les cadences du Rafale au ralenti

Y a-t-il un paradoxe Rafale? Un carnet de commandes record... et des cadences de production qui stagnent! Pour son exercice 2022, Dassault Aviation a annoncé un carnet de commandes de 35 milliards d’euros, le plus important de son histoire. À la clé, 251 avions à produire: 125 Rafale pour l'export et 39 pour la France ainsi que 87 avions d’affaires Falcon. Toutefois, le groupe prévoit de ne livrer que 15 Rafale cette année, un de plus seulement que l’an passé. À ce rythme, il faudrait plus de dix ans pour écouler ce stock! L’avionneur joue la carte de la prudence, conscient des difficultés que traverse sa supply chain, notamment à cause des pénuries relatives à la guerre en Ukraine (composants, matières premières...) et du renchérissement de l’énergie. «C’est difficile pour nos sous-traitants. Et cela nécessite une attention de tous les instants», confirme Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation.

