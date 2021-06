Les Britanniques vaccinés bientôt autorisés à partir en vacances en Europe?

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © POOL La Grande-Bretagne travaille à l'assouplissement des restrictions sur les voyages pour les personnes entièrement vaccinées afin de leur permettre de passer des vacances en Europe cet été, mais le dispositif reste à finaliser. /Photo prise le 21 juin 2021/REUTERS/Alberto Pezzali

LONDRES (Reuters) - La Grande-Bretagne travaille à l'assouplissement des restrictions sur les voyages pour les personnes entièrement vaccinées afin de leur permettre de passer des vacances en Europe cet été, mais le dispositif reste à finaliser, a déclaré mardi le secrétaire à la Santé Matt Hancock.

De nombreuses destinations - notamment européennes - sont pour l'instant inaccessibles aux Britanniques en raison des mesures de quarantaine et des obligations de dépistage liées au COVID-19, des contraintes aussi pesantes que coûteuses.

"L'objectif du programme de vaccination est de pouvoir lever les restrictions et de permettre aux gens d'être en sécurité grâce au vaccin plutôt qu'à ces règles" à déclaré Matt Hancock sur Sky News.

"Aussi nous travaillons sur un plan destiné aux personnes intégralement vaccinées, en recourant à un régime de tests, plutôt qu'à un régime de quarantaine, en fonction des circonstances", a-t-il ajouté.

L'absence des touristes britanniques, deuxièmes du classement européen derrière les Allemands en termes de budget vacances, pèse sur les économies du sud de l'Europe et un secteur du tourisme britannique en crise.

Les agences de voyages cherchent désespérément à éviter la perte d'une deuxième saison et ont sommé le gouvernement d'agir. Pour survivre à la pandémie, IAG (qui détient British Airways) et EasyJet ont supprimé des milliers d'emplois et levé des milliards de livres.

Contrairement aux pays de l'UE qui ont déjà annoncé un assouplissement des restrictions de voyage pour la saison estivale, les autorités britanniques ont multiplié les signaux contradictoires sur les règles de déplacement.

Selon le Times, l'assouplissement évoqué pourrait entrer en vigueur dès août prochain.

(Avec la contribution de Kate Holton, Version française Lucinda Langlands-Perry, édité par Sophie Louet)