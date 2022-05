Les Britanniques fréquentent plus de supermarchés pour trouver un meilleur rapport qualité-prix

La recherche par les consommateurs britanniques du meilleur rapport qualité-prix a entraîné une augmentation de 7% sur un an du nombre de magasins d'alimentation visités - qu'il s'agisse de leur supermarché habituel ou d'autres établissements - au cours des quatre semaines précédant le 21 mai, indique une étude du cabinet de recherche NielsenIQ.

"Les acheteurs sont de plus en plus réfléchis dans leurs achats", a dit Mike Watkins, responsable de l'analyse des détaillants et des entreprises chez NielsenIQ au Royaume-Uni, ajoutant que les consommateurs pourraient également commencer à réduire leurs sorties aux pubs et restaurants pour manger davantage à domicile.

L'inflation est à l'origine de la plus forte contraction du pouvoir d'achat des ménages britanniques depuis au moins les années 1950. En avril, la hausse des prix à la consommation au Royaume-Uni a atteint 9,0%, un record depuis près de 40 ans

Selon une étude du cabinet Kantar publiée la semaine dernière, plus d'un ménage britannique sur cinq dit éprouver des difficultés à boucler les fins de mois.

Le gouvernement britannique a annoncé la semaine dernière un nouveau programme de 15 milliards de livres (17,63 milliards d'euros) pour soutenir les ménages qui ont du mal à faire face à la flambée des factures d'énergie.

D'après l'étude de NielsenIQ, les ventes de produits en promotion ont chuté de 21,5% le mois dernier à 20,4% au Royaume-uni, ce qui suggère que les supermarchés contiennent les offres pour stimuler les ventes alors que les consommateurs cherchent à dépenser le moins possible.

