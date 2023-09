Les bouteilles Actimel perdent leur étiquette

L’opération aurait pu passer relativement inaperçue, au moins en magasin, si Danone ne communiquait pas à ce sujet. Depuis le mois d’août, le groupe agroalimentaire français a retiré les étiquettes entourantes en polyéthylène téréphtalate (PET) souple de ses bouteilles de 100 g. Désormais, le nom de la marque, les vitamines et les allergènes sont gravés directement, par embossage, sur le petit flacon blanc, toujours fourni par Graham Packaging. Ainsi les bouteilles, en polyéthylène haute densité (PEhd), deviennent-elles entièrement recyclables. Cette suppression permet en outre de réduire de 107 tonnes par an la quantité de plastique utilisée, « soit l’équivalent de plus de 270 millions de bouteilles », souligne Marie Piednoir, responsable de la circularité des emballages chez Danone.

