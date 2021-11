Les Bourses toujours proches de leurs records

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © CHARLES PLATIAU Les Bourses européennes ont terminé dans le désordre lundi mais proches de leurs records de vendredi, tandis que Wall Street évolue dans le vert à la mi-séance. À Paris, le CAC 40 a fini sur un gain de 0,1%. Le Footsie britannique et le Dax allemand ont reflué de 0,05%. /Photo d'archives/REUTERS/Charles Platiau

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé dans le désordre lundi mais proches de leurs records de vendredi, tandis que Wall Street évolue dans le vert à la mi-séance, soutenue par les grandes valeurs industrielles après l'adoption définitive par le Congrès américain d'un plan d'investissement de 1.000 milliards de dollars (865 milliards d'euros) dans les infrastructures.

À Paris, le CAC 40 a fini sur un gain de 0,1% à 7.047,48 points. Le Footsie britannique et le Dax allemand ont reflué de 0,05%.

L'indice EuroStoxx 50 a abandonné 0,24% mais le FTSEurofirst 300 a pris 0,06% et le Stoxx 600 0,04%.

Les marchés d'actions sont portés par l'optimisme né des résultats et des prévisions d'entreprises, globalement meilleurs que prévu, alors que parallèlement plusieurs indicateurs économiques, notamment les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis, témoignent du dynamisme de la reprise économique.

Les indices boursiers étant à des sommets sans précédent, les gains sont toutefois modestes en l'absence de nouveaux catalyseurs.

La publication mercredi des chiffres mensuels des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis pourrait raviver les spéculations sur le calendrier de la hausse des taux de la Réserve fédérale après deux semaines dominées par les réunions des grandes banques centrales.

A WALL STREET

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones avançait de 0,20%, le Standard & Poor's 500 grignotait 0,02% et le Nasdaq prenait 0,12%.

Caterpillar, considéré comme un bon baromètre de l'économie américaine, gagnait 3,64% après l'adoption vendredi soir par le Congrès du plan destiné à moderniser les routes, les ponts, l'internet haut débit et d'autres infrastructures.

Les grandes compagnies aériennes comme American Airlines (+1,43%), United Airlines (+2,01%) et Delta Air Lines (+2,24%) étaient également en hausse, profitant de la réouverture des frontières américaines aux voyageurs internationaux.

Tesla, en revanche, reculait de 2,76% après une consultation lancée sur Twitter par Elon Musk, le directeur général du groupe, sur la vente ou non d'une partie de ses actions, qui s'est soldée par une victoire du "oui".

VALEURS EN EUROPE

En Europe, la tendance positive a été soutenue par l'énergie (+0,94%), dans le sillage d'une nouvelle hausse des cours du pétrole, les ressources de base et dans une moindre mesure les secteurs de la santé et de l'industrie.

Le compartiment de l'automobile (-0,88%) a en revanche affiché l'une des plus fortes baisses sectorielles, aux côtés de l'immobilier (-0,80%).

Sur le CAC 40 parisien, ArcelorMittal a terminé en tête avec un gain de 2,89%, tandis que Bouygues (-5,81%), retenu par Engie (+0,22%) pour reprendre sa filiale Equans sur la base d'une valorisation de 7,1 milliards d'euros dette incluse, a pâti d'un prix jugé élevé par de nombreux observateurs.

Ailleurs en Europe, le spécialiste des énergies renouvelables Siemens Gamesa a bondi de 8,91%, signant la meilleure performance du Stoxx 600, après avoir dit viser un retour à la rentabilité l'an prochain.

A Zurich, Richemont a avancé de 2,83% après des informations selon lesquelles le fonds activiste Third Point a pris une participation dans le groupe suisse de luxe.

A Francfort, Henkel, le fabricant allemand des shampoings Schwarzkopf ou encore de la lessive Persil, a devissé de 6,51% après l'abaissement de ses objectifs en raison, a-t-il dit, d'une flambée des prix des matières premières.

CHANGES

Sur le marché des changes, l'indice dollar recule de 0,33% face aux autres grandes devises mais reste proche du pic de plus d'un an inscrit vendredi après les chiffres mensuels de l'emploi américain, meilleurs que prévu.

L'euro gagne environ 0,2% à 1,1589 dollar.

Parmi les cryptomonnaies, le bitcoin, en hausse de 4,22%, se rapproche de son record de 67.016,50 dollars.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans progresse de 3,2 points de base, à 1,4845%, après en avoir perdu plus de sept vendredi, en réaction aux statistiques du marché du travail.

Son équivalent allemand, de même échéance, a repris 3,2 points de base à -0,246%.

PÉTROLE

Le marché du pétrole est orienté en nette hausse après le relèvement par Aramco du prix de vente officiel de son brut à l'Asie. Le baril de Brent gagne 1,09% à 83,64 dollars et celui du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,07% à 82,11 dollars.

(Reportage Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)