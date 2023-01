Les Bourses sans direction, faible appétit pour le risque

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue proche de l'équilibre et les Bourses européennes montent mais sur de faibles écarts lundi à mi-séance, les investisseurs se montrant peu enclins à prendre des risques avec les incertitudes sur la politique monétaire des banques centrales et avant une semaine chargée en données économiques majeures et en publications de résultats d'entreprises de premier plan. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,02% pour le Dow Jones, en hausse de 0,01% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,06% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 grignote 0,16% à 7.007,26 à 12h37 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,12% et à Londres, le FTSE avance de 0,31%.