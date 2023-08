Les Bourses européennes ouvrent hésitantes, suspendues à l'inflation

À Paris, le CAC 40 se maintient à 7.364,14 points vers 07h35 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,44%, le FTSE, à Londres, demeurant stable.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 fait du surplace, l'EuroStoxx 50 progresse de 0,13% et le Stoxx 600 0,17%.

Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street mitigée, le Dow Jones grignotant 0,24%, tandis que le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq sont stables.

L'inflation en zone euro est attendue pour 09h00 GMT, et sera déterminante pour la prochaine décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne, le 14 septembre.

L'inflation en Allemagne, en Espagne et en France, publiées mercredi et jeudi, ont toutefois surpris à la hausse, ce qui fait craindre que l'inflation pour la zone euro ne soit elle aussi plus forte que prévu.

Les marchés monétaires estiment à 40% la probabilité que la BCE relève ses taux mi-septembre, mais une inflation plus forte que prévu pourrait crédibiliser les arguments en faveur d'un resserrement monétaire plus important.

Ajoutant aux inquiétudes, l'activité manufacturière chinoise est en contraction pour le cinquième mois consécutif, selon les données publiées jeudi.

Aux valeurs, UBS gagne 5,42% après avoir annoncé un bénéfice net de 29 milliards de dollars pour le deuxième trimestre.

Pernod Ricard perd 3,96% après ses résultats sur l'année, ayant évoqué des difficultés sur le marché chinois.

(Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)