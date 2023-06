Les Bourses européennes clôturent en hausse, soulagées sur l'inflation

À Paris, le CAC 40 a avancé de 1,19% à 7.400,1 points et le Dax allemand a gagné 1,26%, tandis que le Footsie britannique progressait de 0,80%. L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une hausse de 1,21%, alors que le FTSEurofirst 300 s'octroyait 1,03% et le Stoxx 600 1,16%.

Sur la semaine, le CAC 40 gagnait 3,3%, sa meilleure performance hebdomadaire sur trois mois, tandis que le Stoxx 600 avançait de 1,94%.

Les investisseurs ont clos la semaine, le mois et le trimestre avec des données sur l'inflation américaine meilleures que prévu, rassurant les marchés sur l'efficacité de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Ce ralentissement ne se fait pas encore au détriment de l'activité, ont par ailleurs montré un ensemble de données - croissance du PIB, chiffres de l'emploi et confiance des consommateurs - qui ont surpris à la hausse.

"Une fois de plus, l'économie américaine continue de surprendre les observateurs macroéconomiques par sa force et sa résistance, une surprise qui a conduit à un réexamen des prix par les marchés mondiaux cette semaine" et soutenu les actions, explique Florian Ielpo, directeur de la recherche macroéconomique chez Lombard Odier AM.

En zone euro, les données sur les prix publiées vendredi ont aussi confirmé que le processus de désinflation était enclenché dans la zone, même si l'inflation reste au dessus de la cible de la Banque Centrale Européenne.

TAUX

Les rendements sont retombés à la clôture, après une semaine volatile: l'évolution des anticipations de taux directeurs ayant mené à une forte réévaluation des valorisations obligataires.

Aux Etats-Unis, les anticipations de taux sont ainsi reparties à la hausse, les investisseurs évaluant désormais à 83,5% la probabilité que la Fed relève ses taux au cours de sa prochaine réunion de politique monétaire, et à 38% la probabilité qu'elle les relève une seconde fois cette année.

Les rendements des Treasuries à dix ans ont reculé de 3,5 points de base à 3,8210% grâce aux bons chiffres d'inflation, tandis que le rendement des souverains à 2 ans < US2YT=RR> demeuraient stables à 4,8788%, leur plus haut niveau en plus de trois mois.

En Europe, le rendement des emprunts d'Etat allemands à dix ans a diminué de 1,6 point de base, à 2,3970%, une progression de 1,3 point de base pour le Bund à 2 ans, à 3,2680%.

VALEURS

Le groupe de private equity Apollo a fait une offre de rachat à 1,23 milliard d'euros pour Applus Services vendredi, ce qui a fait grimper le cours de Bourse de l'entreprise espagnole d'essais industriels de 5,8%.

La banque autrichienne Bawag (-3,61%) a terminé en dernière place du Stoxx 600, le vendeur à découvert Petrus Adviser ayant envoyé un courrier au régulateur européen indiquant que la banque était "instable".

Les actions de Subsea 7 ont terminé en tête du Stoxx 600, en hausse de 12,2%, après que le fournisseur norvégien de services offshore a annoncé un important contrat au Royaume-Uni.

Le gouvernement néerlandais a annoncé vendredi de nouvelles règles limitant les exportations de certains équipements de semi-conducteurs, ce qui a pesé sur le cours d'ASML, dernier du Stoxx 50 avec une baisse de 0,81%. Le secteur immobilier a terminé en tête du Stoxx 600 et du CAC 40, en progression de 1,39% et 2,36%, soutenu par la révision à la hausse des perspectives du promoteur allemand LEG Immobilien et les attentes d'une fin prochaine des hausses de taux.

A WALL STREET

Les marchés américains ont fait montre du même optimisme que les Bourses européennes, soutenus par les dernières données d'inflation plus faibles que prévu.

A l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York étaient en hausse, le Dow Jones gagnant 0,63%, tandis que le Standard & Poor's 500 avançait de 0,92%, et que le Nasdaq Composite progressait de 1,34%.

CHANGES

Les données de vendredi confirmant que l'inflation était sur une pente descendante pèsent sur le dollar, qui chute de 0,42% face à un panier de devises de référence.

A l’inverse, l’euro se renforce face au billet vert, en hausse de 0,46% à 1,0915 dollar.

La livre sterling bondit de 0,80% à 1,2712 dollars, soutenue par la posture résolument "faucon" de la Banque d'Angleterre.

PÉTROLE

Le pétrole rebondit, soutenu par un dollar plus faible et des perspectives plus encourageantes sur l'économie américaine.

Le Brent gagne 0,86% à 74,98 dollars le baril et se dirige vers un gain hebdomadaire, comme le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) qui s'octroie 1,53%, à 70,94 dollars.

(Reportage Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)