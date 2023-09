Les Bourses européennes circonspectes avant l'inflation

Les premières indications disponibles indiquent que le CAC 40 parisien serait stable à l'ouverture. Les contrats à terme sur le FTSE à Londres suggèrent une hausse à l'ouverture de 0,10%, contre 0,23% pour le Dax à Francfort, et 0,12% pour l'EuroStoxx 50.

L'inflation en zone euro est attendue pour 09h00 GMT, et devrait décliner par rapport au mois précédent: le consensus table sur un recul à 4,5% en septembre, contre 5,2% en août, des attentes confortées jeudi par la publication de l'inflation en Allemagne, qui a ralenti plus vite que prévu.

Outre-Atlantique, l'inflation PCE, l'indicateur sur lequel s'appuie la Réserve fédérale pour suivre la dynamique des prix, est attendue en légère progression, à 3,5% en septembre sur un an contre 3,2% en août.

Pour autant, des commentaires encourageants du président de la Fed de Chicago Austan Goolsbee, qui a expliqué jeudi que la banque centrale américaine pourrait peut-être ramener l'inflation à sa cible sans hausse trop importante du chômage, ont encouragé les marchés.

Jerome Powell, président de la Fed, qui s'exprimait après la clôture des marchés jeudi, n'a pas évoqué la politique monétaire américaine.

Enfin, les indicateurs macroéconomiques publiés jeudi ont soulagé les observateurs sur le ralentissement de l'économie américaine: les inscriptions au chômage ont progressé la semaine dernière, tandis que la croissance depuis 2020 a été moins vigoureuse qu'indiquée dans les premières estimations, selon les données révisées du PIB.

Le rendement du titre à 10 ans s'est ainsi stabilisé autour de 4,6%, après s'être envolé de 37 points de base (pb) dans le sillage de la décision de la Fed, le 20 septembre dernier, apportant du répit aux actifs risqués.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, les investisseurs évaluant les dernières données économiques alors que la hausse des rendements des bons du Trésor marquait une pause avant la publication vendredi des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis.

L'indice Dow Jones a gagné 0,35%, ou 116,07 points, à 33.666,34 points. Le S&P-500, plus large, a pris 25,19 points, soit 0,59%, à 4.299,70 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 108,43 points (0,83%) à 13.201,28 points.

EN ASIE

Les marchés japonais reculent sous la pression des secteurs du transport et de l'énergie. Le Nikkei perd 0,11% à 31.836,24 points et se dirige vers sa pire performance trimestrielle depuis mi-2022, le Topix reculant de 1,16% à 2.318,22 points.

Le secteur des transporteurs maritimes est la lanterne rouge des 33 secteurs du Nikkei, en chute de 4,41%, suivis par le secteur du pétrole et du charbon, en repli de 3,08%.

Les marchés chinois sont clos pour une semaine, à l'exception des indices hongkongais, qui progressent avec la détente des rendements américains. L'indice hongkongais Hang Seng s'octroie 2,71%.

CHANGES

Le dollar retombe de son plus haut niveau en onze mois, mais se dirige vers sa 11e semaine de gains consécutive, les investisseurs pariant que l'économie américaine se révèlera résistante aux hausses de taux de la Fed.

Le dollar s'érode de 0,19% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro prend 0,21% à 1,0581 dollar, et la livre sterling 0,2% à 1,2221 dollar.

En Asie, le yen est stable à 149,35 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien se hisse de 0,54% à 0,6458 dollar.

TAUX

Les rendements américains interrompent leur progression et reculent modérément grâce à des facteurs techniques, mais les pressions à la vente demeurent alors que les investisseurs cherchent à intégrer le scénario de taux plus élevés durant plus longtemps.

Le rendement du Treasury à dix ans recule de 1,6 pb à 4,5814%, tandis que le taux à deux ans fait du surplace à 5,0686%.

PÉTROLE

Le pétrole hésite, malgré une demande en transport plus importante qu'attendue en Chine, à l'occasion d'une semaine fériée, et une économie américaine résistante.

Le Brent recule de 0,35% à 95,05 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se maintenant à 91,75 dollars.

(édité par Jean-Stéphane Brosse)