Les Bourses européennes attendues en recul avant de nouveaux indicateurs

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse lundi à l'ouverture après des indicateurs d'activité chinois décevants, les marchés se positionnant également pour une nouvelle semaine riche en résultats et en réunions de politique monétaire.

Les premières indications disponible indiquent que le CAC 40 parisien serait en recul de 0,36% à l'ouverture, comme le FTSE à Londres qui baisse de 0,46% et le Dax à Francfort, qui abandonne 0,25%. L'EuroStoxx 50 cède pour sa part 0,4%.

Les indicateurs avancés officiels de l'activité chinoise publiés lundi ont montré une contraction de l'activité manufacturière, tandis que l'activité des services montrait également des signes de faiblesse, se rapprochant du territoire de contraction.

Les investisseurs estiment que le gouvernement chinois sera forcé de prendre des mesures d'ampleur pour relancer son économie, mais celles-ci tardent à se concrétiser.

Les marchés se positionnent par ailleurs avec prudence en amont d'une semaine chargée, marquée par la réunion de la Banque d'Angleterre et de la Banque d'Australie, ainsi que par la publication des chiffres d'inflation et du PIB en zone euro lundi et de nouvelles données sur les marchés du travail américains, attendues jeudi.

Par ailleurs, la saison des résultats se poursuit: un tiers des entreprises constituant le S&P500 doit publier ses chiffres cette semaine, les résultats trimestriels d'Apple et d'Amazon.com étant notamment attendus mardi.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET Wall Street a terminé dans le vert vendredi, les marchés interprétant les bons résultats trimestriels publiés jusqu'ici, les données d'activité solides et le discours prudent de la Réserve fédérale comme autant d'indices que l'économie américaine pourrait atterrir en douceur. L'indice Dow Jones a gagné 0,5%, ou 176,57 points, à 35.459,29 points, le S&P-500, plus large, a pris 44,82 points, soit 0,99%, à 4.582,23 points, et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 266,55 points (1,90%) à 14.316,66 points.

EN ASIE

A Tokyo, les indices japonais progressent, soutenus par des marchés obligataires domestiques calmes, les investisseurs digérant les implications du changement de politique monétaire décidé vendredi par la Banque du Japon. Le Nikkei s'adjuge 1,54% à 33.262,74 points, tandis que le Topix gagne 1,07% à 2.315,11 points. Les bons résultats de Toyota Tsusho font progresser le titre de 9,21%, soutenant plus largement le secteur automobile.

Les données PMI médiocres n'ont pas pesé sur les actions chinoises, qui continuent de parier sur un stimulus important du gouvernement. Le SSE Composite de Shanghai se hisse de 0,64%, le CSI 300 avance de 0,84% et l'indice hongkongais Hang Seng s'octroie 1,4%.

L'indice Asie-Pacifique hors Japon de MSCI gagne 1,1% dans le sillage des actions chinoises et retrouve un plus haut sur cinq mois.

CHANGES

Les perspectives de l'économie américaine et des économies de la zone euro divergent, les données publiées la semaine dernière montrant une activité résistante aux Etats-Unis mais en ralentissement en Europe. Le dollar est en hausse de 0,22% face à un panier de devises de référence, l'euro reculant de 0,06% à 1,1008 dollar, tandis que la livre sterling s'érode de 0,02% à 1,2848 dollar.

En Asie, le yen cède 0,54% à 141,91 yens pour un dollar malgré la décision de politique monétaire de la Banque du Japon, les investisseurs continuant d'utiliser le yen comme devise de financement de portage ("carry trade"). Le dollar australien s'octroie 0,44% à 0,6679 dollar.

TAUX

Les marchés obligataires américains demeurent calmes, les investisseurs voyant s'éloigner le risque d'une récession aux Etats-Unis et la perspective de nouvelles hausses de taux.

Le rendement du Treasury à dix ans se relève de 2,6 pdb à 3,9948%, tandis que le taux à deux ans grignote 1,5 pdb à 4,9119%.

Le rendement du 10 ans japonais progresse de 5,1 pdb à 0,607%, bien en deçà du nouveau plafond à 1,0%.

PÉTROLE

Le pétrole consolide après cinq semaines consécutives de gains, déclenchées par les craintes sur l'offre de brut et de meilleures perspectives économiques américaines. Le Brent cède 0,69% à 84,4 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 0,46% à 80,21 dollars.

(Reportage Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)