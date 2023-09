Les Bourses européennes attendues en hausse, soulagées sur la Chine et les Etats-Unis

Les premières indications disponibles montrent que le CAC 40 parisien gagnerait 0,39% à l'ouverture. Les contrats à terme suggèrent une avancée de 0,43% pour le FTSE à Londres, de 0,23% pour le Dax à Francfort et de 0,33% pour l'EuroStoxx 50.

Country Garden, l'un des principaux promoteurs immobiliers chinois empêtré dans une crise de liquidité, a obtenu un délai de grâce de ses créanciers pour le remboursement de l'une de ses obligations offshore, ce qui a soutenu le moral en Chine.

Les marchés parient en outre que Pékin mettra en place de nouvelles mesures d'aide à l'économie, des sources ayant indiqué à Reuters qu'un assouplissement des règles encadrant l'achat de résidences était notamment prévu.

Les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis, publiés vendredi, ont quant à eux montré que le taux de chômage avait progressé plus rapidement que prévu en août, faisant espérer que les tensions sur le marché de l'emploi commencent à se dissiper, ce qui écarterait les risques de nouvelles hausses de taux.

"Du point de vue de la Réserve Fédérale, les données sur l'emploi ont été un moment "Boucles d'or" (n'affichant pas un ralentissement trop fort ou une progression trop rapide)", écrivent les stratégistes de Rabobank.

"Dans l'ensemble, l'enquête a donné l'impression que la Fed a peut-être réussi à sortir un lapin de son chapeau et à mettre l'économie sur la voie de l''atterrissage en douceur' tant espéré".

Les échanges seront limités lundi, les marchés aux Etats-Unis étant fermés en raison du "Labor Day", qui marque traditionnellement la fin de la période des congés estivaux.

Plusieurs indicateurs sont attendus cette semaine et incitent par ailleurs à l'attentisme, dont l'ISM des services et les données chinoises sur les prix et les échanges commerciaux.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé vendredi, après la publication des données sur l'emploi qui ont montré que le marché du travail aux Etats-Unis reste solide, malgré quelques signes de détérioration.

L'indice Dow Jones a gagné 0,33%, ou 115,8 points, à 34.837,71 points, le S&P-500, plus large, a pris 8,11 points, soit 0,18%, à 4.515,77 points, tandis que le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 3,15 points (-0,02%) à 14.031,82 points.

EN ASIE

Les marchés japonais sont en hausse, soutenus par la perspective de la fin des hausses de taux aux Etats-Unis. Le Nikkei prend 0,58% à 32.899,99 points, le Topix se hissant de 0,69% à 2.366,05 points, toujours à un plus haut depuis 33 ans.

Kobe Steel affiche la meilleure performance du Nikkei, en hausse de 5,79% après 3,88% vendredi.

Le groupe aurait mis au point de nouvelles plaques d'acier pour les véhicules électriques.

L'amélioration du moral en Chine soutient les indices locaux. Le SSE Composite de Shanghai s'octroie 1,12%, le CSI 300 1,38% et l'indice hongkongais Hang Seng 2,55%.

CHANGES

Les marchés de change sont stables après s'être repositionnés vendredi, à la suite du rapport sur l'emploi américain.

Le dollar recule de 0,08% face à un panier de devises de référence, l'euro grignotant 0,12% à 1,0786 dollar, tandis que la livre sterling prend 0,15% à 1,2607 dollar.

En Asie, le yen fait du surplace à 146,17 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien prend 0,33% à 0,6471 dollar, en amont de la réunion de la banque centrale australienne mardi, qui devrait maintenir ses taux à leurs niveaux actuels.

TAUX

Les marchés des taux américains sont clos lundi.

PÉTROLE

Le pétrole est stable alors que les marchés digèrent les implications de l'évolution du moral en Chine et des données sur l'emploi toujours solides aux Etats-Unis.

Le Brent est stable à 88,57 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) restant immobile à 85,6 dollars.

(Rédigé par Corentin Chappron)