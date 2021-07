Les Bourses en Europe au plus haut, portées par les résultats

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Reuters Staff Les Bourses européennes ont terminé en hausse jeudi. À Paris, le CAC 40 a terminé sur un gain de 0,37%. Le Footsie britannique a avancé de 0,88% et le Dax allemand de 0,45%. /Photo prise le 29 juillet 2021/REUTERS

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse jeudi, soutenues par les solides bénéfices des géants des matières premières, du pétrole et des groupes technologiques, tandis qu'à Wall Street, les indices évoluaient dans le vert, soutenus par les chiffres du produit intérieur brut des Etats-Unis au deuxième trimestre et le discours jugé accommodant de la Fed.

À Paris, le CAC 40 a terminé sur un gain de 0,37% à 6.633,77 points. Le Footsie britannique a avancé de 0,88% et le Dax allemand de 0,45%.

L'indice EuroStoxx 50 a pris 0,33% et le FTSEurofirst 300 a progressé de 0,51%. Le Stoxx 600, lui, a gagné 0,46% à 463,84 points, s'acheminant vers un sixième mois consécutif de hausse, grâce notamment aux résultats record des entreprises qui ont fait souffler un vent d'optimisme sur les marchés.

Sur près de 41% des entreprises du Stoxx 600 ayant publié leurs résultats jusqu'à présent, 67% d'entre elles ont fait mieux que le consensus, selon les données IBES de Refinitiv.

LES INDICATEURS DU JOUR

En Europe comme aux Etats-Unis, la séance a été marquée par la publication de plusieurs indicateurs macroéconomiques alors que vendredi les investisseurs prendront connaissance de la première estimation du produit intérieur brut (PIB) en France au deuxième trimestre et de la première estimation de l'inflation dans la zone euro en juillet.

En Allemagne, l'inflation a montré que la hausse des prix s'est accélérée plus que prévu en juillet pour atteindre son plus haut niveau en 13 ans, dépassant l'objectif fixé par la Banque centrale européenne. L'indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes (IPCH) a augmenté de 3,1% sur un an, après 2,1% en juin en rythme annuel, ce qui suscite des interrogations sur la poursuite d'une politique accommodante de la part de la BCE.

Aux Etats-Unis, à l'issue de deux jours de réunion, la Fed a indiqué mercredi soir qu'elle continuerait à se montrer accommodante, affirmant que l'économie américaine progressait vers ses objectifs même s'il restait encore du chemin à faire - en particulier sur le marché de l'emploi - avant d'envisager un resserrement de sa politique monétaire.

La première estimation du PIB aux Etats-Unis au deuxième trimestre a montré de son côté que la croissance avait été solide, en hausse de 6,5% en rythme annualisé.

Sur le marché de l'emploi aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont diminué lors de la semaine au 24 juillet, à 400.000 contre 424.000 (chiffre révisé) la semaine précédente.

A WALL STREET

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones avançait de 0,56%, le Standard & Poor's 500 de 0,55% et le Nasdaq de 0,40%

Une nouvelle salve de résultats d'entreprises soutient également la tendance à New York à la mi-séance. Qualcomm s'adjuge 5,6% après avoir annoncé qu'il prévoyait une augmentation des ventes de puces pour les téléphones compatibles 5G, notamment ceux d'Apple.

A l'inverse, l'action Facebook, en perte de 3,6%, pèse sur le Nasdaq, le premier réseau social au monde anticipant une forte décélération de la croissance de son chiffre d'affaires sur la deuxième moitié de l'année.

VALEURS

Parmi les très nombreux résultats du jour en Europe, STMicro, deuxième plus forte progression du CAC 40, a gagné 5,53% après avoir fait état d'un chiffre d'affaires du deuxième trimestre supérieur aux attentes.

Le fabricant de semi-conducteurs a été devancé sur l'indice parisien par Danone en hausse de 6,73%. Le géant de l'agroalimentaire a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions et un chiffre d'affaires au-dessus des prévisions au deuxième trimestre.

Airbus (+0,59%), ArcelorMittal (+3,84%), TotalEnergies (+2,56%) ou encore Vivendi (+1,46%) ont également fini dans le vert après leurs résultats.

A contrario, la perte nette semestrielle d'Orange a été sanctionnée par une chute de 3,77%.

Ailleurs en Europe, les valeurs technologiques comme Nokia (+4,64%) ont plutôt soutenu la tendance après leurs résultats.

A Londres, Shell (+3,77%) et Anglo American (+5,35%), qui ont annoncé un relèvement du dividende pour les actionnaires après de solides résultats, ont été les principaux contributeurs à la hausse du Footsie. Le secteur minier, le plus performant depuis le début de l'année, a gagné 2,43%. La plupart des indices sectoriels du Stoxx 600 ont fini dans le vert.

Parmi les baisses sur le marché action, on note la chute à Amsterdam du brasseur AB InBev (-5,63%) après des résultats jugés en demi-teinte. A Zurich, la banque Credit Suisse a reflué de 1,98%, pénalisée par un plongeon de 78% de son bénéfice net au deuxième trimestre.

CHANGES

Aux changes, l'indice dollar, recule de 0,45%, victime des annonces de la Fed qui éloignent la perspective d'un relèvement des taux d'intérêt.

L'euro remonte très nettement au dessus de 1,18 dollar, gagnant 0,35% par rapport au billet vert.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est quasiment stable à 1,2609%.

Les rendements du Bund allemand à dix ans, référence en Europe, européens gagne trois points de base, à -0,44%.

PÉTROLE

Sur le marché pétrolier, les cours du brut progressent, avec un baril de Brent au-dessus de 75 dollars et un brut léger américain à environ 73 dollars, en réaction à une baisse des stocks aux Etats-Unis la semaine dernière, selon les données de l'Energy Information Administration (EIA).

A SUIVRE VENDREDI:

Première estimation du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro au deuxième trimestre et la première estimation de l'inflation en zone euro au mois de juillet.

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Reportage Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)