Les Bourses demeurent optimistes malgré la politique monétaire

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse à l’ouverture vendredi, tandis que les marchés européens affichent aussi des gains à la mi-journée, malgré la résistance de l'économie américaine et de l'inflation en Europe qui plaident pour des politiques monétaires plus restrictives.

Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street en progression modérée, le Dow Jones avançant de 0,28%, contre 0,37% pour le Standard & Poor's 500 et une hausse de 0,46% du Nasdaq. À Paris, le CAC 40 gagne 1,17% à 10h50 GMT, tandis que le FTSE à Londres s'octroie 0,75%. Le Dax, à Frankfort, avance de 1,17%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 gagne 1,08%, contre 1,00% pour le Stoxx 600. L'EuroStoxx 50 progresse de 1,07%.

Les récents indicateurs économiques sur l'activité aux Etats-Unis et l'inflation en Europe sont venus conforter les déclarations des banquiers centraux, qui ont réitéré cette semaine leur engagement à lutter contre la hausse des prix. "Toutes ces données ont alimenté le nouveau narratif de marché qu'une croissance forte et une inflation persistante amèneront les banques centrales à maintenir les taux à des niveaux restrictifs pendant beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu auparavant", écrit Jim Reid, stratégiste chez Deutsche Bank.

Malgré cela, les marchés actions restent positifs au terme d'un premier semestre qui a déjà surpris favorablement, soutenus notamment par de mauvaises données chinoises qui laissent présager de mesures importantes de soutien à l'économie.

LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET

Nike perd 4% en avant séance, le groupe ayant indiqué, dans une conférence sur ses résultats, s'attendre à une croissance de ses revenus nulle ou faible cette année contre une progression attendue par le consensus à 5,8%.

LES VALEURS EN EUROPE

Engie avance de 1,92% grâce à la révision à la hausse de ses perspectives pour cette année, sa branche Global Energy Management & Sales (GEMS) et une forte performance au premier trimestre soutenant les performances du groupe.

Sodexo, qui a relevé vendredi son objectif de croissance des revenus pour sa division de services Avantages et récompenses, n'est pas allé aussi loin qu'attendu et perdait 2,52%.

La banque autrichienne Bawag (-8,08%) est en queue du Stoxx 600, le vendeur à découvert Petrus Adviser ayant envoyé un courrier au régulateur européen indiquant que la banque était "instable".et du CAC40, en hausse respectivement de 1,42% et 2,21%.

TAUX

Les anticipations de taux directeurs élevés plus longtemps que prévu par les marchés soutient les rendements obligataires.

Le taux de Bund allemand à dix ans gagne plus d'un point de base, à 2,4290%, et celui des emprunts allemands à deux ans évolue à 3,2620%, toujours au plus haut depuis mars.

Les taux américains réagissent plus fortement, les investisseurs se positionnant avant la publication des données d'inflation PCE à 12h30 GMT.

Le rendement des Treasuries à dix ans atteint son niveau le plus haut depuis début mars, en hausse de plus de deux points de base, à 3,8779%, tandis que le taux à deux ans gagne quatre points à 4,9205%, là encore son niveau le plus élevé en plus de trois mois.

CHANGES

La possibilité que les taux de la Réserve Fédérale soient plus élevés que ce qu'anticipent les marchés soutient le dollar, qui avance de 0,13% face à un panier de devises de référence.

L'euro perd 0,18% à 1,0844 dollar, mais la livre sterling se renforce de 0,25%, à 1,2643 dollar.

PETROLE

Les marchés du pétrole hésitent, partagés entre des données économiques américaines rassurantes d'une part et des signes de faiblesse de l'activité mondiale et chinoise d'autre part.

Le Brent stagne à 74,34 dollars le baril, comme le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) qui demeure à 69,89 dollars.

