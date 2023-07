Les Bourses attentistes avant les statistiques américaines

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues stables mardi à l'ouverture dans un contexte d'échanges prudents, en amont de la publication des données sur les ventes au détail américaines et le contexte du ralentissement de l'économie chinoise.

Les premières indications disponible indiquent que le CAC 40 parisien serait stable à l'ouverture, comme le FTSE à Londres et le Dax à Francfort. A l'inverse, l'EuroStoxx 50 gagne 0,14%.

Les données sur les ventes au détail et la production industrielle aux Etats-Unis, attendues ce mardi, permettront de jauger de la résistance de l'économie américaine alors que la Réserve fédérale se prépare à sa dernière réunion de l'été, qui aura lieu le 26 juillet.

Les investisseurs commencent à parier sur une divergence entre politique monétaire européenne et américaine, la Banque centrale européenne pouvant continuer de remonter ses taux après l'été, tandis que les marchés anticipent que la Fed terminera son cycle de hausse de taux fin juillet.

La saison des résultats trimestriels, qui a commencé la semaine dernière et s'intensifiera cette semaine, incite aussi les investisseurs à la prudence.

Le ralentissement de l'activité en Chine, confirmé par la publication de données lundi, pèse également sur le sentiment.

A WALL STREET

Wall Street a terminé dans le vert mardi, soutenu par le secteur financier et des technologies, alors que de nombreux résultats trimestriels d'entreprises doivent être publiés cette semaine.

L'indice Dow Jones a progressé de 0,22% à 34.585,35 points, le S&P 500 a gagné 0,39% à 4.522,79 points, tandis que le Nasdaq Composite s'avançait de 0,93% à 14.244,95 points.

EN ASIE

A Tokyo, les indices japonais progressent, soutenus par les secteurs des semiconducteurs et des banques, mais demeurant sous la pression de données d'activité chinoises moins bonnes que prévu publiées hier. Le Nikkei grignote 0,08% à 32.418,25 points, tandis que le Topix avance de 0,46% à 2.249,36 points.

Les indices chinois baissent, une série de données économiques publiées lundi ayant confirmé que la croissance est restée faible au deuxième trimestre. Le SSE Composite de Shanghai perd 0,05%, le CSI 300 stagne et l'indice hongkongais Hang Seng recule de 1,84%.

Cette contre-performance a pesé sur l'ensemble des indices action asiatiques, l'indice Asie-Pacifique hors Japon de LMSCI reculant de 0,63% au cours de la séance.

CHANGES

Une possible divergence entre les politiques monétaires américaines et européennes a pesé sur le dollar, les anticipations de marché montrant que la Fed pourrait remonter ses taux une dernière fois en juillet, tandis que la BCE et la Banque d'Angleterre pourraient continuer à durcir leurs politiques monétaires après l'été.

Le billet vert baisse de 0,14% face à un panier de devises de référence, proche de son plus bas niveau sur un an, tandis que l'euro progresse de 0,20% à 1,1257 dollar, un plus haut depuis février 2022.

La livre sterling avance de 0,21% à 1,3098 dollar.

Le yen se renforce de 0,27% avant la réunion de la politique monétaire de la Banque du Japon, la semaine prochaine, tandis que les minutes jugées "faucon" de la Banque d'Australie ont soutenu le dollar australien, en hausse de 0,19% à 0,6829 dollar.

TAUX

Les marchés de taux américains restent stables dans l'attente de la publication des données sur les ventes au détail.

Le rendement du Treasury à dix ans stagne à 3,7912%, tandis que le taux à deux ans se maintient à 4,7149%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier progressent légèrement, la Russie ayant publié lundi des chiffres indiquant que ses exportations diminueraient au second semestre, en ligne avec sa décision de réduire sa production.

Le Brent grignote 0,33% à 78,76 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avançant de 0,38% à 74,43 dollars.