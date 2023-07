Les Bourses attendent de la clarté sur les taux

Les prises d'initiative pourraient rester limitées sur les marchés, la journée étant fériée aux Etats-Unis pour la journée de l'Indépendance.

Les premières indications disponibles donnent le CAC 40 parisien et le FTSE à Londres stables, tandis que le Dax à Francfort progresse de 0,17% et l'EuroStoxx 50 de 0,11%.Les derniers indicateurs avancés publiés aux Etats-Unis tempèrent l'image d'une économie résistante, le secteur manufacturier étant en nette contraction.

Les investisseurs s'inquiètent d'autant plus d'un ralentissement de l'économie américaine que la Réserve fédérale pourrait relever ses taux deux nouvelles fois cette année, un scénario qui n'est pas encore bien intégré par les marchés.

Les indicateurs attendus cette semaine, dont les "minutes" de la Fed (mercredi) et les chiffres sur l'emploi américain (vendredi), pourraient permettre d'éclaircir la situation économique.

"Les banquiers centraux (...) sembl(ent) tous préoccupés par la persistance étonnante de l’inflation et les taux directeurs devraient donc demeurer plus élevés pendant (beaucoup) plus longtemps", prévient César Perez Ruiz, responsable des investissements chez Pictet Wealth Management dans une note.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en petite hausse lundi au terme d'une séance écourtée à la veille de la célébration aux Etats-Unis de la fête nationale.

L'indice Dow Jones a gagné 0,03%, ou 10,87 points, à 34.418,47 points, le Standard & Poor's 500 a pris 5,21 points, soit 0,12% à 4.455,59 points et le Nasdaq Composite a avancé de 28,85 points (0,21%) à 13.816,77 points.

Aux valeurs, Tesla, a bondi de 6,90% après avoir fait état de ventes record au deuxième trimestre.

Les grandes banques de Wall Street, dont JPMorgan, Citi ou encore Goldman Sachs, ont progressé de 0,8% à 1,7% après avoir relevé leur dividendes et passé avec succès le "stress test" annuel de la Réserve fédérale. L'indice sectoriel S&P-500 s'est octroyé 1,5%.

EN ASIE

Le Nikkei à Tokyo recule de 0,86%, sous l'effet de prises de bénéfices après le pic de 33 ans atteint la veille.

Plus forte baisse de l'indice, le laboratoire Daiichi Sankyo chute de 14,13% après les résultats jugés décevants d'un essai clinique sur un anticancéreux expérimental conçu conjointement avec AstraZeneca.

De leur côté, les places boursières chinoises affichent une modeste progression, avec l'espoir d'un coup de pouce de Pékin à l'économie.

CHANGES

Le dollar australien recule de 0,37% face au billet vert en réaction à la décision de la Banque centrale d'Australie de maintenir son taux directeur à 4,10% afin de mesurer l'impact des hausses passées depuis mai 2022.

Face à un panier de grandes devises, le dollar américain est stable. L'euro cède environ 0,1% à 1,0897 dollar.

PÉTROLE

Sur le marché pétrolier, les cours sont en légère hausse après l'annonce par l'Arabie saoudite et la Russie d'une nouvelle baisse de leur production en août.

Le Brent prend 0,52% à 75,04 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,56% à 70,18 dollars.

PAS D'INDICATEUR ECONOMIQUE MAJEUR A L'AGENDA DU 4 JUILLET

(Corentin Chappron et Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)