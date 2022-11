Les bouchons attachés arrivent sur les bouteilles de Coca-Cola

Coca-Cola tient son calendrier. Annoncés il y a un an, les bouchons attachés vont arriver sur toutes les bouteilles en polyéthylène téréphtalate (PET) du géant des boissons en France à partir du mois de novembre. Seront d’abord concernés les formats de 50 cl en PET recyclé (rPET) de Coca-Cola goût original, Coca-Cola sans sucres, Coca-Cola Cherry, Fanta et Sprite. Ils seront suivis par les plus grands contenants. Ainsi, Coca-Cola France, en partenariat avec son embouteilleur Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) France, se conforme à la directive européenne sur les produits en plastique à usage unique (SUP), qui entrera en vigueur en 2024, et qui veut éviter que les bouchons ne finissent dans la nature en facilitant leur collecte. Cette adaptation constitue également une étape dans la feuille de route « un monde sans déchets » du groupe de boissons.

