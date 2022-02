Les bons résultats d’Airbus et Renault, nouvelle baisse du chômage… Les sept bonnes nouvelles de la semaine

1. Airbus et Renault relèvent la tête

Plusieurs grands groupes tricolores ont communiqué de bons résultats sur l’année 2021, à commencer par Airbus. L’avionneur européen affiche un bénéfice record de 4,2 milliards d’euros sur cette période, en dépit de la crise qui touche le secteur aérien. Le groupe Renault a lui annoncé un bénéfice net de 967 millions d’euros et un chiffre d'affaires en progression de 6,3% en 2021, après deux années de pertes. La réduction des coûts et la hausse des prix expliquent ce résultat, puisque le groupe a vendu moins de véhicules en 2021 qu'en 2020 (2,696 millions d'unités contre 2,822 millions).

2. Le chômage diminue plus fortement que prévu

C’est un chiffre qui n’avait plus été atteint depuis 2008. Le taux de chômage mesuré au sens du Bureau international du travail (une personne n’ayant pas travaillé durant la semaine de référence, cherchant un emploi et disponible dans les deux semaines) s’établit à 7,4% de la population active, soit une baisse 0,6 point par rapport au quatrième trimestre 2021 et de 0,8 point comparé au niveau d’avant-crise. Mi-décembre, l’Insee s’attendait à ce que le taux de chômage soit plus élevé. Le tableau est encore meilleur pour les jeunes, dont le taux de chômage baisse de 3,6 points pour atteindre 15,9%, un niveau qui n’avait plus été atteint depuis… 1981.

3. Les vins et spiritueux français à la fête

En voilà qui vont pouvoir sabrer le champagne. Les vins et spiritueux français se sont aussi très bien vendus l’an dernier, avec des exportations en hausse de 11% en volume et de 28% en chiffre d’affaires, à plus de 15 milliards d’euros. Le marché est porté par les très bonnes ventes aux Etats-Unis et en Chine. Ces chiffres permettent au secteur des vins et spiritueux de conforter sa place de deuxième contributeur à la balance commerciale derrière l'aéronautique, malgré une production française de vin en chute de 23% en 2021, en raison de mauvaises récoltes.

4. Des déchets remplacent le charbon chez Solvay

Clap de fin pour les chaudières au charbon de Solvay à Dombasle-sur-Meurthe (Meurthe-et-Moselle). Le chimiste et son partenaire Veolia annoncent le démarrage du chantier de construction d’une unité de cogénération alimentée en déchets non-recyclables. L’investissement de 225 millions d’euros, soutenu par la région Grand Est et l’Ademe, vise à diviser par deux l’impact carbone de cette usine de production de carbonate de soude. L’unité de cogénération valorisera chaque année 350 000 tonnes de déchets non-recyclables fournis par Veolia, en remplacement de 200 000 tonnes de charbon.

5. Une centrale osmotique pilote sur le Rhône

De la rencontre de l’eau douce et de l’eau salée peut parfois déboucher... de l’électricité. C’est l’idée de la start-up rennaise Sweetch Energy qui, avec la Compagnie nationale du Rhône (en charge de l’exploitation du fleuve), va installer sur le delta du Rhône une centrale osmotique pilote, de quelques kilowatts seulement. La start-up a notamment rendu plus compétitives les membranes entre lesquelles eaux douces et eaux salées circulent, en utilisant un matériau bio-sourcé, déjà très largement disponible. Le Rhône est le fleuve présentant le plus fort potentiel d’électricité osmotique, avec plus de 4 millions de MWh par an.

6. Eramet injecte 250 millions d’euros en Nouvelle-Calédonie

En déficit chronique depuis une décennie, SNL verrait-elle enfin le bout du tunnel ? Le groupe minier a été autorisé cette semaine par le gouvernement indépendantiste de Nouvelle-Calédonie à exporter 4 à 6 millions de tonnes de nickel supplémentaires, ce qui a poussé sa maison-mère Eramet à débloquer 250 millions d’euros pour renouveler les équipements de sa filiale. La production de ferronickel sur le Caillou est fortement concurrencée par les productions à bas coût d’Indonésie. Or la stratégie nickel voulue par les indépendantistes repose sur la transformation locale du minerai.

7. Orange autorise ses salariés à faire un break

Quitter l’entreprise un an pour se former à un autre métier, s’engager dans une association ou monter un projet de recherche. Voilà ce que propose Orange depuis décembre à ses salariés ayant plus de dix ans d’ancienneté. Ces derniers peuvent demander un congé de trois à douze mois s’il s’inscrit dans un projet « d’intérêt général ». « Certains collaborateurs, au bout de quinze ans, peuvent être un peu désabusés, désorientés, ne savent pas comment faire évoluer leur carrière, mais n’envisagent pas de quitter l’entreprise. Il fallait trouver une solution pour les remotiver », explique à L’Usine Nouvelle Gervais Pellissier, le directeur général délégué d’Orange, responsable RH et transformation. Ce dispositif, qui ne concernera dans un premier temps que 250 personnes par an, devrait s'élargir à 1 000 personnes chaque année.