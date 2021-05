Les bois tropicaux et boréaux loupent les Jeux olympiques de Paris 2024

15 jours gratuits et sans engagement

Dans un courrier paru mi-avril, “le cahier de prescriptions d’excellence environnementale du village olympique proscrit, sauf contrainte spécifique liée à la sécurité incendie, les bois d'origine exotique et boréale hors Union européenne”, s’étonnent six organisations des filières bois et bâtiment. Un fait étonnant pour ses signataires, qui rappellent que la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo) communique abondamment sur sa stratégie (recours généralisé aux matériaux biosourcés tels que le bois, préférence accordée à la paille de chanvre plutôt qu’à la laine de verre pour l’isolation…) Le village olympique doit être bâti à partir de structure bois pour les bâtiments de moins de 8 étages.