[La France du biosourcé] Les bioressources, nouveaux débouchés pour l’agriculture en Occitanie

À Saint-Gaudens (Haute-Garonne), au pied des Pyrénées, le groupe papetier Fibre Excellence (650 salariés, 293 millions d’euros de chiffre d’affaires) est engagé dans un ambitieux programme de bioraffinerie. « Notre usine produit déjà de la pâte à papier et de l’électricité verte. Nous voulons aller plus loin et développer de nouvelles voies de valorisation, en amont de notre process », explique Thomas Petreault, le directeur du développement de la division forêt-bois du groupe. L’ambition est de valoriser les hémicelluloses, des molécules du bois encore peu utilisées.

