Les biocomposites de Stora Enso distribués par Nexeo Plastics

Le distributeur de résines thermoplastiques Nexeo Plastics a signé un accord avec Stora Enso. Cette collaboration porte sur la distribution des biocomposites renouvelables du papetier finno-suédois dans toute l’Europe par Nexeo, à l’exception du Portugal et de la région de Galice en Espagne. L’accord inclut également la commercialisation de grades pour l’impression 3D. « Grâce à l’accent mis par Nexeo Plastics sur l’expérience client, nous serons en mesure de servir le marché européen avec des matériaux durables à base de fibres pour réduire son empreinte CO 2 . En associant la connaissance approfondie du marché de Nexeo à notre expertise en matière de matériaux, nous pouvons ensemble prendre le virage vert dans l’industrie », a déclaré Niki Jennische, directeur des produits et services circulaires chez Stora Enso.

Produits à partir de pulpe de bois, les biocomposites de Stora Enso peuvent être utilisés comme alternative renouvelable aux plastiques d’origine fossile dans de nombreuses applications, telles que les emballages alimentaires, les composants industriels et les biens de consommation. De plus, ces matériaux peuvent être retraités et recyclés pour être réutilisés en tant que matière première.