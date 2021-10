« Les big food qui nourrissent le monde, c’est le passé » pour Emmanuel Faber, ex-PDG de Danone, et Eric Archambeau d'Astanor Ventures

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Pascal Guittet / Xavier Frenoy A gauche, Emmanuel Faber, ancien PDG de Danone, à droite Eric Archambeau, cofondateur d'Astanor Ventures

L'Usine Nouvelle. – Pourquoi avoir choisi de rejoindre un fonds ?

Emmanuel Faber. – En 2015, lorsque j’ai créé à New York le fonds Danone Manifesto Ventures, j’avais déjà pour objectif de mettre un pied dans le futur de l’agroalimentaire. Depuis, j’ai été sollicité par beaucoup d’acteurs de cette industrie. La question s’est aussi posée de monter mon équipe… Mais il y a peu de temps pour agir : la transition climatique se passe maintenant. L’un des éléments qui m’a convaincu de choisir Astanor, c’est que les fonds futurs levés par les associés relèveront obligatoirement de l’article 9 du règlement européen « Sustainable Finance Disclosure Regulation » (SFDR).

Cela signifie qu’ils devront avoir pour objectif une réduction de l’impact climatique et environnemental. Astanor fait partie des 3% de fonds qui, depuis la sortie de cette réglementation, ont choisi de s’inscrire sous l’article 9. Cela se traduit par exemple par le fait qu’un tiers de la rémunération des associés est indexée à la surperformance du fonds. C’est une mesure que nous avions déjà mise en place il y a 15 ans chez Danone. Aujourd'hui, je me retrouve dans l’ADN et la philosophie d’investissement d’Astanor.

L’arrivée d’Emmanuel Faber sert-elle vos futures collectes de fonds ?

