Les bénéfices de Pfizer toujours dopés par son vaccin et sa pilule anti-Covid

Premier laboratoire à avoir obtenu une autorisation de mise sur le marché d'un vaccin anti-Covid au sein de l'Union européenne et aux Etats-Unis, Pfizer continue à récolter les fruits de son avance. Le groupe pharmaceutique américain a annoncé jeudi 28 juillet avoir enregistré un chiffre d'affaires record de 27,7 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre, ce qui représente une augmentation annuelle de 47%. Son bénéfice net global a quant à lui explosé de 78%, pour atteindre 9,9 milliards de dollars.

Les ventes du Comirnaty, son vaccin à ARN messager, ont été à l'origine d'une grande partie de la croissance de Pzifer au cours des deux dernières années. Rien que lors du premier semestre 2022, près de 650 millions de doses ont été administrées en Europe. Les recettes devraient être encore renforcées par son traitement antiviral Paxlovid, dont la demande a bondi ces derniers mois à la suite d'une recrudescence de cas aux États-Unis. Le président Joe Biden a d'ailleurs récemment indiqué avoir lui-même choisi ce médicament pour lutter contre son infection.

Objectifs confirmés

Fin juin, la société et son partenaire BioNTech ont encore signé un contrat de 3,2 milliards de dollars avec le gouvernement américain pour 105 millions de doses de leur vaccin. Celui-ci comprend la fourniture de rappels adaptés au variant Omicron, en attendant l'autorisation réglementaire. Face à cette demande qui tarde à faiblir et à la perspective de rappels successifs, Pfizer a confirmé son objectif pour 2022 : récolter 54 milliards de dollars grâce aux seules ventes de son vaccin et de sa pilule anti-Covid. Au cours du deuxième trimestre, elles lui ont rapporté 8,8 milliards de dollars pour le premier (+20% sur un an) et 8,1 milliards pour le second.

Le groupe américain a néanmoins évoqué un impact plus important que prévu des effets de change sur ses recettes et a déclaré avoir enregistré une dépréciation des stocks de 450 millions de dollars au deuxième trimestre, liée à des produits Covid-19 ayant dépassé ou approchant de la limite de conservation. Par ailleurs, les ventes de son traitement de sevrage tabagique Champix ont été drastiquement réduites, Pfizer ayant suspendu sa distribution en raison de la présence trop importante d'un composant potentiellement cancérigène.

Avec Reuters (Manas Mishra à Bengalore, version française Augustin Turpin, édité par Sophie Louet)