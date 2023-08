Les batteries usagées bloquées sur l’île de La Réunion

Sur l'île de La Réunion, les ventes de voitures électriques et hybrides ont bondi de 43% entre 2019 et 2020. Désormais, 13 000 véhicules électrifiés sont en circulation, d’après l’Observatoire des énergies de La Réunion. «Le marché mute à vitesse grand V», constate Philippe-Alexandre Rebboah, le président du Syndicat de l’importation et du commerce de La Réunion et le directeur de la concession automobile Leal Réunion. Revers de la médaille : aux quatre coins de l’île, des batteries lithium-ion détériorées commencent à s’accumuler chez des concessionnaires et même chez des particuliers.

[...]