Les batteries LFP ont la cote auprès des constructeurs automobiles, géothermie et lithium d'Arverne, Kubota… Les cinq articles les plus lus

Quels sujets ont retenu votre attention cette semaine sur le site de L'Usine Nouvelle ? Au programme, Hyundai et Toyota optent pour les nouvelles batteries lithium-fer-phosphate (LFP) et d'autres constructeurs, tels que Stellantis et Renault, s'y intéressent, le spécialiste de la géothermie et du lithium Arverne a fait son entrée en bourse et se projette en leader du secteur, Kubota a reçu le "Prix de la relocalisation", décerné par L'Usine Nouvelle et La Gazette des communes, pour le soudage de ses cabines de tracteurs.