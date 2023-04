Les barquettes en PET auront leur boucle de recyclage

Le plan d’industrialisation du recyclage des « flux en développement » de Citeo trouve son épilogue. L’éco-organisme a désigné les projets lauréats du dernier volet, qui porte sur les pots et barquettes en polyéthylène téréphtalate (PET). Cette boucle fermée, qui doit permettre un retour au contact alimentaire de la matière recyclée, associe des acteurs historiques du recyclage mécanique, Paprec, Wellman et Valorplast, et les nouveaux entrants que sont Eastman et Carbios, l’un engagé dans une technologie chimique, l’autre inventeur d’un procédé enzymatique. Ils se partageront un gisement de 17 000 tonnes de déchets d’emballage.

