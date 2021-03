Les banques sous pression après les déboires d'Archegos

TOKYO/ZURICH (Reuters) - Les banques souffrent lundi en Bourse après les avertissements sur leurs résultats lancés par Nomura et Credit Suisse en lien avec un défaut sur ses appels de marge par un fonds spéculatif américain, identifié par plusieurs sources comme étant Archegos Capital.

Archegos est à l'origine, selon une source proche du dossier, de la vente d'importants blocs d'actions qui a fait chuter certaines valeurs vendredi à Wall Street.

Lundi, Nomura a chuté de 16,5% à la Bourse de Tokyo après avoir averti d'une perte potentielle de deux milliards de dollars (1,7 milliard d'euros) en lien avec une filiale américaine et annulé une émission obligataire.

Selon Bloomberg, la perte de Nomura est liée aux cessions d'actions d'Archegos. La banque japonaise n'a pas souhaité commenter ses relations avec le fonds.

De son côté, Credit Suisse a prévenu lundi que ses résultats du premier trimestre pourraient être affectés de manière importante par l'abandon de positions qu'il détenait avec un fonds spéculatif américain ayant fait défaut sur des appels de marge, sans mentionner un lien avec Archegos.

Credit Suisse perd 10,63% dans les premiers échanges en Europe, entraînant avec lui tout le secteur bancaire.