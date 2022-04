Les bandes Ammeraal Beltech intègrent la détection de métaux

Si l’hygiène et la sécurité sont mises en cause actuellement dans certaines usines de grands noms de l’industrie agroalimentaire européenne, la faute n’en revient pas, a priori, aux constructeurs d’équipements de process et de conditionnement, tant ceux-ci s’efforcent d’améliorer l’efficacité de leurs produits. Ainsi, le néerlandais Ammeraal Beltech, filiale du groupe Ammega spécialisée dans les bandes transporteuses, a-t-il travaillé sur la détection de métaux. « Nos clients nous demandent toujours plus de protection contre les risques de contamination, notamment ceux liés à la dégradation des bandes en plastique, indique Yves Jozefiak, directeur général d’Ammega pour la France et le Luxembourg. Avec les bandes de nouvelle génération Dectyl, la détection de métaux devient un standard avec un contrôle qualité automatisé, pour soutenir la prévention de rappels de produits coûteux et réduire les coûts, entre autres. »

