Les bachelors construits avec des entreprises se multiplient dans les écoles d'ingénieurs

«Nous sommes dans un contexte de pénurie. Il y a plus de besoins de recrutement que de personnes sur le marché de l’emploi.» Ce constat, dressé par Olivier Heitz, le directeur des systèmes d’information (IT) du groupe Bouygues Telecom, pour le monde du numérique, fait écho à ceux d’autres secteurs tels que l’aéronautique, l’énergie, l’agroalimentaire… Bien que cette recherche de talents concerne tous les niveaux d’études, un profil se démarque : le cadre intermédiaire assistant ingénieur. De Centrale à Polytechnique en passant par l’Esilv ou l’ESTP, les écoles d’ingénieurs se mobilisent sur de nouvelles formations comme les bachelors : un cursus post-bac en trois ans centré sur un secteur d’activité et dont la popularité ne cesse de croître depuis 2020.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]