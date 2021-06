Les avionneurs répondent au rapport de Transport & Environment sur l'aviation d'affaires

Dans un rapport publié le 27 mai, intitulé « Jets privés : les supers-riches peuvent-ils booster l’aviation zéro émissions ? » l’ONG bruxelloise Transport & Environment (T&E) fait part de son inquiétude quant à la croissance des émissions de CO2 de l’aviation privée. En Europe, ces émissions ont augmenté de 31 % entre 2005 et 2019, soit plus que l’augmentation de 25 % de l’aviation commerciale. Selon leurs calculs, les avions d’affaires rejettent 5 à 14 fois plus de carbone par passager que les vols commerciaux (et 50 fois plus que le train). Ils ne représentent malgré tout que 10 % des émissions totales de l’aviation, soit environ 0,03 % des émissions mondiales de CO2 d’origine humaine.