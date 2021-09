Les atouts du parc éolien flottant Windfloat Atlantic d'Engie et EDPR au Portugal

L’éolien flottant est une technologie bien plus mature qu’on ne pourrait le penser depuis la France. Sur nos côtes, hormis quelques prototypes, comme Flotagen d’Ideol installé au large de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) ou l’éolienne quadripodes Eolink, testée à Brest (Finistère), toujours rien de très concret. Les quatre fermes pilotes de Groix-Belle-Île (28 MW avec Shell/Eolfi) dans l’Atlantique, Provence grand large (25MW avec EDF), Eolmed (30 MW avec Total et Qair) et Gold du Lyon (30 MW avec Engie et EDPR) en Méditerranée n’entreront en service que vers 2024.