STMicroelectronics se fixe un nouveau cap. Après avoir dépassé en 2021 la barre de 12 milliards de dollars de chiffre d’affaires (un an en avance sur le calendrier de départ), le fabricant franco-italien de puces veut franchir le seuil de 20 milliards de dollars entre 2025 et 2027. Soit un doublement par rapport à 2020. C'est ce que Jean-Marc Chéry, président du directoire et directeur général du groupe qui compte 48 000 salariés dans le monde, dont 11 300 en France, a annoncé le 12 mai à l'occasion d'une journée investisseurs à Paris. La Bourse a applaudi ce plan : STMicroelectronics a enregistré un gain du cours de l'action de plus de 4% après l'annonce.

« Nous avons connu une année 2021 incroyable, avec un chiffre d’affaires d’environ 12,8 milliards de dollars, s'est félicité le dirigeant. Avec notre portefeuille unique de produits et notre modèle industriel verticalement intégré, nous sommes bien positionnés pour tirer profit de l’électrification et de la digitalisation dans l’automobile et l’industrie, générant une croissance rentable et durable dans les trois à cinq années à venir. »

STMicro moins touché par les pénuries

