Les astuces industrielles des skis Rossignol pour choyer les athlètes

À première vue, les skis destinés aux athlètes de compétition et ceux qui feront peut-être votre bonheur cet hiver semblent peu différents. Pourtant, l’essence du bois «a une incidence sur le nerf du ski», souligne Alexandre Rabatel, le responsable de l’atelier skis de course de Rossignol. Le frêne et le hêtre renvoyant «beaucoup d’énergie», ils sont réservés aux stars des pistes pour constituer le noyau de leurs skis. Pour les jeunes et le grand public, l’industriel (1230 personnes, 313 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021-2022) privilégie le peuplier, considéré comme plus souple, à même de mieux tolérer les différences sur le terrain. L’une des curiosités que l’on découvre en visitant la fabrique des skis destinés aux athlètes, à Saint-Jean-de-Moirans (Isère).

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]