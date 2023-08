[Les artisans de l’industrie] Rudy Duho, peintre aéronautique, décore les avions

«Petit, les avions me faisaient rêver, aujourd'hui je les peins !», s'amuse Rudy Duho. Avec en poche un CAP de peintre en carrosserie et une première expérience dans l'automobile, Rudy Duho a suivi une formation d'un an et décroché un CQPM (Certificat de qualification professionnelle de la métallurgie) pour rejoindre l'aéronautique. A 30 ans, il est peintre aéronautique depuis 2017 chez Satys Aerospace (160 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022), spécialiste de la peinture d'avions. Le groupe, qui exploite une trentaine de salles de peinture dans le monde (Europe, USA, Asie), emploie 2 200 salariés, dont 600 à Blagnac (Haute-Garonne). Son siège y est implanté, ainsi qu’un site de peinture, de loin le plus grand d'Europe, avec six grands halls dont trois dédiés aux avions longs courriers.

