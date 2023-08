[Les artisans de l'industrie] Marie Ampe, sellière maroquinière, fabrique les sacs Hermès

A Pantin (Seine-Saint-Denis), dans les ateliers d'Hermès et plus précisément dans l'atelier Harmonie, Marie Ampe (29 ans), sellière-maroquinière, commence sous nos yeux une opération de perlage sur les sanglons qui viendront bientôt fermer un des sacs iconiques de la maison de la rue Saint-Honoré. Chaque geste est précis : il faut d'abord enduire de colle les languettes de cuir et les parties métalliques, les déposer l'une sur l'autre et attendre que la colle sèche.

Aussi beau à l'envers qu'à l'endroit

[...]