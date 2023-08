[Les artisans de l'industrie] Marie-Amandine Bellet-Erika donne vie aux livres de la Pléiade

Dans le grand bestiaire des livres, c’est un spécimen à part. Compact, chaque exemplaire de la bibliothèque de la Pléiade concentre pourtant un savant mélange de matériaux. Papier, carton, tissus, mais aussi plastique, cuir, or, ainsi qu’une fine couche de peinture. Une subtile alchimie qui convoque tous les sens, de la couleur délicate du jaspage, à l’odeur animale de la couverture, en passant par le toucher sensuel du fameux papier bible et l’apaisant bruissement du feuilletage. Ne reste qu’à dévorer la bête ! Derrière cette création qui tient autant de l’artisanat que de l’industrie, des mains expertes et une vue perçante : celles de Marie-Amandine Bellet-Erika.

Les doigts dans la colle

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]