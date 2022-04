Le ministère des Armées prend au sérieux la menace que font peser les drones pour ses soldats et pour ses sites sensibles. En juillet 2021, les armées avaient testé dans le centre d’essais à Biscarosse (Landes) des armes lasers capables de détruire des drones en plein vol. Moins d'un an plus tard, l'armée fait l’acquisition de systèmes opérationnels qui seront livrés en début d’année prochaine.

La Direction générale de l'armement (DGA) a attribué mardi 26 avril le marché Parade (Protection déployable modulaire anti-drones) au consortium associant Thales et CS Group à l’issue d’un appel à concurrence européen qui date de mai 2021. Ce programme consiste en l’achat de systèmes capables de détecter de jour comme de nuit des mini-drones et micro-drones menaçants, les identifier et les neutraliser. Thales et CS étaient notamment en concurrence avec l’offre de MBDA.

Sécuriser les grands événements internationaux

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]